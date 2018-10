Istoria și secretele unui brand clujean de succes: Modena, firma care a pus intotdeauna accentul pe seriozitate și daruire

Italia: un tanar roman s-a inecat in timp ce era la pescuit Un tânăr român în vârstă de 27 de ani, a murit în noaptea de luni spre marți, după ce barca de cauciuc pe care se afla împreună cu un prieten, român și el, s-a răsturnat. Citește mai departe...

Perchezitii la firme controlate de Carmen Adamescu. Denuntator ar fi chiar fiul vitreg Politistii efectueaza sapte perchezitii, in Bucuresti, intr-un dosar de delapidare si evaziune fiscala, iar firmele vizate ar fi controlate de Carmen Adamescu, conform unor surse.

Rusia arata cu degetul spre Romania. Acuzații de incalcare a tratatelor nucleare România și Polonia sunt nominalizate de Ministerul de Externe de la Moscova în scandalul încălcării tratatelor nucleare internaționale, declanșat de Rusia la adresa Statelor Unite. Citește mai departe...

Motiunea impotriva ministrului Economiei a cazut. Ce spunea Tutuianu despre el: E atat de prost, incat nu poate asculta mai mult de 5 minute cand vorbeste cineva cu el Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, l-a criticat in termeni foarte duri pe ministrul Economiei, Danut Andrusca, la o intalnire cu lideri locali din judet.

Dosar spectaculos: afaceriști in Romania, reținuți pentru furturi in Finlanda! Dezvoltatorii ansamblului rezidențial MetroCity Academiei, din București, un proiect de 10 milioane de euro, au fost reț ...

Jandarmeria Salaj s-a facut de ras! Au blurat și capul cainelui intr-o imagine cu hoți de lemne! Jandarmii din Sălaj s-au făcut de râs. Cea mai recentă postare de pe contul oficial al Jandarmeriei Sălăj de pe o renumită rețea de socializare, oamenii legii au postat o fotografie ce a stârnit amuzametul internauților.(CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A SEMNAT CU ANTENA 1! PRODUCĂTORII MEGA-SHOW-ULUI TV O VOR PLĂTI CU… UN SAC DE BANI!) Jandarmeria […] The post Jandarmeria Sălaj s-a făcut de râs! Au blurat și capul câinelui într-o imagine cu hoți de lemne! appeared first on Cancan.ro.

Polițiștii au rascolit casa barbatului suspectat ca si-a sechestrat cinci ani concubina Poliţiştii din Argeş au făcut, miercuri, o percheziţie la domiciliul bărbatului din Rucăr suspectat că şi-a sechestrat c ...

Discuție epica pe WhatsApp intre o șoferița “inteligenta” și reprezentatul unui service auto din Rahova: “Din mașina mea a cazut piesa 710” O poză în care apare discuția purtată de o șoferiță, care a întâmpinat o problemă cu mașina ei, și reprezentatul unui service auto din Rahova a devenit virală. Nedumerit care este “piesa 710”, după cum i-a spus clienta, specialistul i-a cerut să facă o fotografie și să i-o trimită pe WhatsApp. Bărbatul, dar și toți cei […] The post Discuție epică pe WhatsApp între o șoferiță “inteligentă” și reprezentatul unui service auto din Rahova: “Din mașina mea a căzut piesa 710” appeared first on Cancan.ro.

Afișul ilar care a aparut intr-un bloc din București dupa Referendum! Administratorul i-a amenințat pe proprietari: „Noi așa ceva nu toleram!” Referendumul care a eșuat în weekendul trecut a stârnit un val de indignare în rândul multora. Mai exact, cei care sperau că în urma Referendumului, homosexualii și lesbienele vor dispărea ca prin minune sunt foarte dezamăgiți acum, deși nu se schimbă deloc statutul comunității LGBT. Prin urmare, administratorul unui bloc din București s-a enervat și […] The post Afișul ilar care a apărut într-un bloc din București după Referendum! Administratorul i-a amenințat pe proprietari: „Noi așa ceva nu tolerăm!” appeared first on Cancan.ro.