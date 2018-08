Istoria mai putin stiuta a tricolorului. De ce steagul Romaniei are culorile rosu, galben si albastru

Drapelul Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand cu anul 175 dupa Hristos, stindardul dac s-a impus ca stindard al majoritatilor legiunilor romane, triumfand si in a doua jumatate a secolului al IV-lea, cu prilejul vizitei la Roma a imparatului Flavius Iulius Constantinus, fiul imparatului Constantin I ( dupa istoricul Ammien Marcellius). Ce-i interesant de abia de acum apare, caci conform datelor cuprinse in Notitia Dignitarium, un document militar al arhivelor imperiale romane, stindardul de lupta al dacilor purta culorile rosu, galben si alabastru, aceleasi culori de la primele legiuni geto-dace cantonate in Bretania si Capadocia, in care frusesera recrutati ca mercenari luptatorii daci. Dupa caderea Imperiului Roman de Apus, stindardu ...