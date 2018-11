Istoria nu va uita!! La trei ani de la Colectiv, magistratii abia incep audierile martorilor

Colectiv 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primii 25 de martori au fost citati, vineri, la Tribunalul Bucuresti pentru a da declaratii in dosarul 'Colectiv', in care sunt judecati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. La ultimul termen, din 22 octombrie, noul judecator desemnat in acest dosar, Mihai Balanescu, a decis sa nu reia procesul de la zero si a stabilit ca primii martori sa fie chemati vineri in instanta. In aprilie 2016, dosarul 'Colectiv' a fost trimis in instanta de Parchetul General, initial la Judecatoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucuresti. Au fost trimisi in judecata patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu; Daniela Nita - p ...