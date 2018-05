Istoria sosirii tiganilor pe teritoriul Romaniei. „Poporul roman a primit intotdeauna cu dispret acest neam“

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tiganii, numiti in prezent rromi, nu au trait mereu pe teritoriul Romaniei. Astazi ei reprezinta urmasii celor veniti din India (si de pe teritoriul actual al statului Pakistan). Au sosit in tarile romanesti in urma cu 600 de ani. Timp de cinci secole au fost robi ai boierilor, domnilor sau manastirilor. Romanii i-au acceptat pentru ca reprezentau forta de munca ieftina si cunosteau meserii. Nu se stie cu precizie momentul venirii lor in tarile romane, dar dupa atestarile documentare se stie ca tiganii convietuiau alaturi de romani inca din secolul al XIV-lea. Parerea majoritatii istoricilor este aceea ca locul de origine al tiganilor a fost India. Traiau in nord-vestul Indiei si nord-estul Pakistanului, fiind reprezentanti ai ...