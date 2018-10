Istoric IESEAN - vicepresedinte al ACADEMIEI ROMANE, la o nou recunostere stiintifica

Victor Spinei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Academia de Stiinte a Moldovei i-a conferit astazi titlul de Membru de Onoare istoricului si arheologului roman, academicianului Victor Spinei, vicepresedinte al Academiei Romane, originar din R. Moldova. Presedintele Academiei de Stiinte a Moldovei, Gheorghe Duca, a mentionat ca acordarea acestui titlu onorific academicianului Victor Spinei este un bun prilej de recunostinta fata de prodigioasa activitate in domeniul stiintific, dar si didactic, iar contributia lui in domeniul arheologiei si istoriei romanesti este cu adevarat prolifica. „Este demna de recunostinta sustinerea acordata de academicianul Victor Spinei tinerilor istorici basarabeni, plecati inca in anii ’90 ai secolului trecut ...