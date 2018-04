Istoricul Alin Ciupala la Ateneul din Iasi: Batalia lor. Femeile din Romania in Primul Razboi Mondial

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 19 aprilie, ora 17.00, in Foaierul Ateneului din Iasi (Str. Ion Creanga nr. 14), va avea loc o dezbatere pornind de la volumul Batalia lor. Femeile din Romania in Primul Razboi Mondial, de Alin Ciupala, aparut la Editura Polirom, si in editie digitala. Invitate, alaturi de autor: Catalina Mihalache, Irina Stratulat. Intrarea libera. Pe 6 decembrie 1916, trupele Puterilor Centrale intrau victorioase in Bucuresti, marcind practic esecul campaniei militare romane incepute la 27 august. Capitala fusese parasita de autoritati inca de la sfirsitul lunii noiembrie, valul de refugiati in Moldova fiind intimpinat de o populatie locala ingrijorata. Cartea lui Alin Ciupala prezinta implicarea Romaniei in desfasurarea Marelui Razbo ...