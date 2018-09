Italia: 158.000 de elevi romani au inceput scoala in Peninsula

Elevi italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Italia, este strain un elev din 10. In mod formal. Dar 3 elevi din 5 sunt straini nascuti in Italia. La redeschiderea scolilor, in Italia clasele sunt mai multiculturale decat anul trecut. Conform datelor colectate in Dosarul Statistic al Imigratiei pe 2018, realizat de Centrul de Studii si Cercetari IDOS in parteneriat cu Centrul pentru Studii Comparative, sunt 826.000 elevii cu cetatenie straina inscrisi in anul scolar 2016/2017, aproximativ o zecime (9,4%) din totalul populatiei scolare. Un procent care continua sa creasca, deoarece copiii elevilor italieni sunt in scadere din ce in ce mai accentuata (-96.300 intr-un an, -1.2%) pentru reducerea constanta a nasterilor, in timp ce cei nascuti din pari ...