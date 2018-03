Italia. Niste studente americance au dat foc bucatariei pentru ca nu stiau ca pastele se fierb in apa!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce am aflat ca 17 milioane dintre americani cred ca laptele cu cacao pe care si-l cumpara din magazine e facut de vacile maro, si ne-am facut o idee despre cat sunt de inteligenti, n-ar trebui sa mai mire pe nimeni ca trei biete studente din aceeasi natie, aflate la Florenta, au reusit sa dea foc bucatariei apartamentului in care locuiau, incercand sa gateasca paste... Informatia a fost livrata ochilor cititorilor de La Nazione, si oricat de mult ne-am dori sa fie un fake news, website-ul cotidianului italian pare cat se poate de serios. Cele trei studente din Statele Unite, rezidente in Florenta, au cumparat spaghete de la magazin, au venit acasa si s-au pus pe gatit. Au pus intr-o tigaie spaghetele, au asezat-o pe ...