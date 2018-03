Italia! Politist desfigurat in bataie de doi romani, l-au taiat pe fata cu un ciob de sticla pentru ca luase apararea unor femei

bestiemon3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agresiune salbatica la Montecattini, in Toscana: un inspector de politie a fost batut pana la inconstienta de doi romani beti, in plin centru, in corso Roma, lovit chiar dupa ce a cazut inconstient la pamant. Politistul, care era in acel moment in civil, este Paolo Pieri, vice-coordonator al Brigazii Mobile de la comisariatul din Montecatini. Agresiunea a avut loc in 13 martie, marti, in plina zi, in jurul orei 13. Paolo Pieri i-a luat apararea unei vanzatoare hartuita de cei doi romani. A fost lovit cu o sticla de vin in plina fata, lovitura atat de violenta incat sticla s-a facut bucati, spargandu-i doi dinti si pometul. Apoi, cazut la pamant, lesinat, a fost taiat pe fata cu un ciob din sticla sparta, ...