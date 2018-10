Cod roșu de furtună și inundații în Italia, unde plouă torențial de ieri și vântul bate cu peste 100 de km pe oră. Iar Corsica este sub cod roşu de vânt, înaintea unei ‘furtuni violente de proporţii excepţionale’ care urmează să afecteze insula franceză. În cel puțin 6 regiuni din Italia s-au format viituri care […] Articolul Italia, sub coșmarul Codului roșu de furtuni și inundații. Roma și Veneția, date peste cap apare prima dată în AM Press.