Italia. Un roman a murit in tragedia de pe A 10 unde un pod s-a prabusit. Sunt zeci de morti si raniti si zeci de vehicule distruse

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că un român se află printre victimele tragediei din Italia, unde o porţiune a unui pod s-a probuşit, în apropiere de Genova, pe Autostrada A10.Un bilanţ recent spune că 35 de persoane au murit în această catastrofă, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de maşini zdrobite.Reamintim că ieri o porţiune de 200 de metri din podul Morandi, parte a autăstrăzii A10, s-a prăbuşit în Genova, Italia, în timpul unei furtuni puternice.Podul se afla la înălţimea de 100 de metri. În timpul prăbuşirii, pe pod se aflau maşini. Autorităţile încearcă să găsească eventuali supravieţuitori.Podul a fost construit în anii 1960 şi este cunoscut drept Podul Morandi. Bucata prăbuşită este lungă de câteva zeci de metri.Totodată Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Italia că, în urma prăbușirii unei porțiuni de pod al carosabilului autostrăzii A10, din apropierea orașului Genova, a fost închisă temporar circulația rutieră în zonă, pe segmentul de autostradă A10: Genova-Savona, între intersecția A7 Milano-Genova și Aeroportul din Genova.Societatea ”Autostrade per l’Italia” recomandă persoanelor care se află în zonă să folosească autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, D26 Predosa Bettole și autostrada A7 Milano-Genova, precum și celelalte drumuri regionale.Pentru informații actualizate cu privire la circulația rutieră, recomandăm consultarea site-ului “Autostrade per l’Italia” la https://www.autostrade.it și al Poliției de Stat italiene la https://www.poliziadistato.it/.De asemenea, având în vedere condițiile meteorologice, pe alocuri nefavorabile, caracterizate de precipitații intense și furtuni, se recomandă consultarea site-ului Serviciului național de Protecție Civilă: http://www.protezionecivile.gov.it.Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Torino: +39 011 249 57 75; +39 011 249 52 64; +39 011 249 50 64; +39 011 235 90 53, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de permanență: +39 338 756 8134.Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://torino.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii și sfaturi de călătorie.