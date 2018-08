Italia: Un viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit langa Genova

UPDATE ORA 14.02 Italia: Zeci de persoane ar fi murit în urma prăbuşirii unui pod pe o autostradă; ministrul transportului vorbeşte de o 'tragedie uriaşă' Prăbuşirea unui pod pe autostradă în apropierea oraşului Genoa din nord-vestul Italiei pare să fie o "tragedie uriaşă", a declarat marţi ministrul infrastructurii şi transportului, Danilo Toninelli, în contextul în care autorităţile se tem că zeci de persoane şi-ar fi pierdut viaţa, potrivit dpa şi Reuters. "Urmăresc cu mare nelinişte ce s-a întâmplat la Genoa. Pare să fie vorba de o tragedie uriaşă", a scris oficialul pe Twitter, adăugând că este în drum spre locul tragediei. Echipele de salvare au descoperit mai multe maşini căzute, cu persoane decedate în interior, sub podul de pe autostradă care s-a prăbuşit, potrivit agenţiei italiene de presă ANSA. Conform ziarului local Il Secolo XIX, accidentul s-a soldat cu "cel puţin 10 victime". Şeful serviciului local de ambulanţă a declarat pentru agenţia de presă Adnkronos că zeci de persoane şi-ar fi pierdut viaţa, potrivit Reuters. Primele imagini difuzate de media au arătat podul într-un nor de praf, cu o porţiune de mai multe zeci de metru lipsă, într-o zonă ce pare mai degrabă industrială. Din cauza reliefului foarte accidentat din regiunea Genovei, între mare şi munte, autostrada parcurge porţiuni lungi de viaducte şi tuneluri. Autostrada A10 a fost construită în anii 1960. În 2016 au avut loc lucrări de consolidare a podului. Foto: (c) ITALIAN FIREFIGHTERS HANDOUT - EPA ORA 14.02 Italia: Un viaduct al autostrăzii A10 s-a prăbuşit lângă Genova O porţiune a unui viaduct al autostrăzii A10 s-a prăbuşit marţi lângă oraşul Genova, în nord-vestul Italiei, şi este posibil să existe autovehicule căzute în gol, au anunţat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters şi dpa. Primele imagini difuzate de media arată viaductul într-un nor de praf, cu o porţiune de mai multe zeci de metru lipsă, într-o zonă ce pare mai degrabă industrială. Potrivit pompierilor, podul Morandi s-a prăbuşit în jurul orei 12.00 (10.00 GMT), iar la faţa locului au fost trimise echipe de intervenţie. Deocamdată nu se cunoaşte dacă există victime. Din cauza reliefului foarte accidentat din regiunea Genovei, între mare şi munte, autostrada parcurge porţiuni lungi de viaducte şi tuneluri. Autostrada A10 a fost construită în anii 1960. În 2016 au avut loc lucrări de consolidare a viaductului.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Ionuţ Mareş, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Spyros Nannos ‏ / Twitter * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.