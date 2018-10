Italienii, surprinsi de faptul ca tiganii care au primit1500 € ca sa plece in Romania au revenit la Roma!

tigani platiti plecat roma reintorsi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atat jurnalistii, dar si autoritatile italiene, au descoperit ca mai multi tigani care au primit cate 1500 de euro pentru a se intoarce in Romania au ajuns din nou in tabara ilegala din Roma. Primarul Romei, Virginia Raggi. le-a promis romilor 3000 de euro, 1500 imediat si restul dupa cateva luni, daca parasesc tabara Camping River, in jurul careia s-au nascut numeroase controverse in vara anului trecut, si se intorc in tara de origine. Aproape toata lumea constienta a privit cu circumspectie planul, acesta fiind vazut ca un esec inca de la inceput — in acel moment, doar noua familii din cele 400 aflate in tabara Camping River acceptasera oferta primarului. Pentru confirmare ...