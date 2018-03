Iti cureti si iti regenerezi ficatul in 4 zile fara sa iei pastile, e ca si cum ai unul nou! Uite ce trebuie sa faci

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, rolul lui fiind esential pentru o calitate buna a vietii. Cand acest organ incepe sa nu mai functioneze asa cum trebuie pot aparea o multime de boli grele care, in timp, provoaca decesul.

Din fericire exista un truc simplu si eficient care stimuleaza regenerarea ficatului si il curata complet de toxine in numai 3 zile.

Tot ce trebuie sa faci este sa pui intr-un blender 6 cani de apa, 3 lamai, 5 tulpini de telina si o cana de patrunjel tocat.

Asa iti cureti si iti regenerezi ficatul in 3 zile

Consuma amestecul de 3 ori pe zi, timp de 3 zile, iar in aceasta perioada incearca sa nu mai mananci alimente grele si sa bei multa apa

Vei observa ca la finalul curei te vei simti mult mai bine si chiar vei scapa de cateva kilograme in plus.

Vrei sa slabesti si esti dispusa sa lupti pentru asta dar cazi usor prada tentatiilor si din cauza aceasta nu se vad deloc rezultatele?

Nu trebuie sa renunti! Urmeaza sfaturile noastre si in loc sa plangi, vei zambi dupa ce vei cobori de pe cantar

1. Nu tine o dieta speciala

Poti sa mananci normal si totusi sa slabesti. Important e sa respecti un ritual zilnic. Ia 3 mese pe zi, 2 feluri principale si o gustare. Daca nu respecti ordinea aceasta, vei fi obosita si vei simti nevoia sa mananci mai mult.

2. Mananca bucati mici de mancare

Marunteste mancarea cat de mult posibil, astfel esti satul/a mai rapid si nu vei manca din nou prea curand.3. Nu te grabi la masaStudiile recente dezvaluie faptul ca, daca mananci fara graba, vei avea o digestie mai buna si nu te vei simti balonat/a dupa.

Dupa fiecare gura de mancare, lasa tacamurile pe masa si apoi fa o mica pauza.

4. Nu te repezi la mancare

Cand te apuca foamea, nu mai ai rabdare si iei primul aliment pe care il gasesti in frigider. Ca sa te pazesti de tentatii, muta alimentele ”periculoase” in spatele frigiderului, unde nu ajungi atat de usor la ele

5. Hidrateaza-te

Apa e lipsita de calorii, taie senzatia de foame si ajuta la eliminarea toxinelor din organism. Daca esti la dieta, e indicat sa consumi o cantitate si mai mare de apa. Ca sa nu uiti sa te hidratezi, tine pe birou sau langa pat o sticla cu apa si bea-o pe toata in decursul unei zile.

6. Consuma fructe la momentul potrivit

Fructele sunt o sursa naturala de vitamine, de lichid si de zahar. Fructele trebuie consumate dimineata sau la doua ore dupa ce ati mancat. Evitati sa le mancati imediat dupa ce ati luat pranzul sau cina pentru ca fermenteaza si te vei simti balonata din cauza lor.

7. Inlocuieste portocalele cu rosiile

Daca iti place sa bei suc de portocale, inlocuieste-l cu cel de rosii. E mult mai sanatos, nivelul de zahar din sange nu creste, iar rosiile iti asigura aportul necesar de substante nutrivite si de fibre.

8. Mananca grasimi

E bine sa consumi grasimi bune, care mentin senzatia de satietate. Consuma nuci si alune din belsug, peste gras cum ar fi somonul si pastravul.

Uleiurile vegetale de floarea soarelui, de masline, de rapita si de in sunt si ele extrem de benefice.

9. Mananca gustari sanatoase

Daca ai pofta sa rontai cate ceva, inlocuieste chipsurile, snacks-urile si dulciurile cu migdale crude. Sunt gustoase, iti astampara foamea si daca le consumi in fiecare zi, iti pastrezi silueta pentru ca migdalele au un continut redus de calorii.

10. Consuma ciocolata neagra

Ciocolata neagra are un continut ridicat de antioxidanti, arde grasimile si caloriile. E ideala daca vrei sa nu te apuce prea des foamea pentru ca incetineste digestia si te simti satula dupa ce o consumi. Mananca o patratica pe zi si nu vei mai avea pofta de sare si de dulce ca pana acum.

