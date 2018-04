Iti mai aduci aminte de Eva Kiss? Cum arata la 28 de ani de la plecarea din Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eva Kiss a cucerit Romania cu vocea sa puternica. Interpreta piesei „Puterea Dragostei” a fost ani de-a randul una dintre cele mai iubite artiste romance. Datorita dragostei, aceasta a plecat din Romania pentru a fi alaturi de dragostea vietii sale. Si s-a mutat in Danemarca pentru a fi cu acesta. Cantareata care a devenit celebra in anii ’80 va implini 65 de ani pe 31 martie. De 34 de ani este casatorita cu Radu Constantin, iar in anul 1990, a decis sa isi lase tara si sa plece cu fiicele sale in tara scandinava. „Ce as putea sa scriu din vara sau toamna lui 1989? Sotul meu deja fugise in Danemarca inca din februarie 1988, iar eu eram singura cu cele doua fetite (Eva, de 16 ani, si Alexandra, de 1 an) ...