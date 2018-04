Iti mai aduci aminte de Pamela din „Dallas”? Cum arata la 68 de ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pamela din Dallas avea numai 27 de ani atunci cand s-a casatorit pe micul ecran cu Bobby Ewing si a cucerit milioane de inimi din intreaga lume. Victoria Principal reuseste si la 68 de ani sa ii cucereasca pe cei din jurul sau cu farmecul sau. Vedeta se mentine extraordinar si acum. Aceasta este adepta unui stil de viata sanatos. De foarte multe ori, Victoria Principal a anuntat ca are grija la ceea ce mananca si ca face foarte mult sport. Iar acest lucru se poate vedea foarte usor, caci are un tonus foarte bun. In 1987, dupa ce a parasit serialul care i-a adus faima in toata lumea, aceasta si-a infiintat propria casa de filme, Victoria Principal Productions, cu care a produs tot filme de televiziune. Doi ani mai tarziu, inte ...