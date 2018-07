Iti mai amintesti de ea? Magda Ciumac face nunta! Cine este miliardarul care il va inlocui pe Tolea: „M-am hotarat sa fac public totul”! E plin de bani! Uite ce cadouri scumpe ii face

Cine este miliardarul care o va lua de sotie pe Magda Ciumac si cum s-au cunoscut. Bruneta a facut primele declaratii, in direct la tv, despre barbatul care a cucerit-o definitiv. Cei doi se pregatesc de nunta.

Magda Ciumac si-a gasit in sfarsit linistea si se va casatori cu Sadino, miliardarul despre care pana acum nu a vrut sa dea prea multe detalii.

„Noi nu ne-am cunoscut acum 7 luni, de 7 luni este totul oficial. Noi ne cunoastem de cinci ani. Acum cinci ani, am mers cu sora mea la Milano si, in aeroport, era domnul… Sadino il cheama, el era cu doi prieteni de-ai lui, veneau in Timisoara sa cumpere terenuri. Se uita la mine cu o privire care, pentru mine, a cea mai calda pe care am vazut-o la un barbat. Este un om foarte special si nu adresez astfel de cuvinte chiar oricui,” a dezvaluit Magda Ciumac, care la sfarsitul anului trecut a declarat ca prima oara a refuzat cererea in casatorie.

Se pare ca miliardarul ii face cele mai frumoase si scumpe surprize, judecand dupa postarile Magdei: „Sa primesti 3 inele de la acelasi barbat in 7 luni de zile…asta inseamna sa fii iubita! Un barbat adevarat este acela care desi a cucerit femeia lui, continua a o cuceri zi de zi! Aur, diamante…astea: n-au valoare…atunci cand nu exista respect si iubire pura! Ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot! Si…da!!! Fara lauda! Sunt toate cu diamante!!! ❤️❤️❤️ Te iubesc foarte mult, Savino! Il iubesc pentru faptul ca este un om puternic, decis, hotarat, calm si un adevarat tata pentru fiul meu! Considerandu-l si fiul sau! Peste tot unde mergem: spune: fiul nostru! Din prima zi am stiut ca el este alesul meu! Nu o sa credeti; ne-am intalnit si acum 5 ani intr-un aeroport! Am schimbat 3 vorbe, ne-am privit, am fost in acelasi avion si ne-am mai reantalnit dupa 5 ani! Destinul! Stie tot despre trecutul meu si mi-a spus ca il intereseaza doar viitorul nostru! Are privirea cea mai calda, vocea, cea mai frumoasa si are tot ce mi-am dorit la un barbat adevarat! Pentru cei care o sa incerce a ii da mesaje ori cereri viitorului meu sot: am parola lui! Contul lui pe telefoanele mele! Raspund eu! Nu e loc de nimeni si nimic intre noi! Eu sunt stapana la tot!”.

Magda Ciumac este cunoscuta drept fosta sotie a luptatorului K 1 Tolea Ciumac. Cei doi, care au impreuna un baietel, s-au separat, in urma cu ceva timp, iar acesta din urma si-a refacut viata alaturi de o alta femeie, Alina. Magda Ciumac si Alina au ajuns in instanta dupa ce aceasta din urma a inceput sa o calomnieze pe fosta partenera de viata a lui Tolea Ciumac.

