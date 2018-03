ITPF Iasi: Peste 360.000 de tigarete de contrabanda gasite in beciul unui barbat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera botosaneni din cadrul ITPF Iasi au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, desfasurate la frontiera de est, 362.800 tigarete, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. In data de 20 martie, politistii de frontiera din cadrul STPF Botosani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Darabani, cu sprijinul colegilor din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Radauti Prut, au declansat o actiune specifica pentru depistarea unor persoane despre care detineau informatii ca aveau preocupari pe linia contrabandei cu produse din tutun. "In urma activitatilor specifice de politie judicia ...