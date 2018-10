Iubesti natura si vrei sa o protejezi? Acum poti fi Ranger urban. Iata ce trebuie sa faci

Țeapa cu cu apeluri primite de la numere din strainatate a revenit! Cum sa te ferești de aceasta escrocherie Atenție! Apelurile dubioase din străinătate au revenit! Mulți oameni nu știu cum evite această escrocherie. Hackerii profită de curiozitatea oamenilor care le cad ușor în plasă. Hackerii închiriază numere cu prefix de ţări care pot părea exotice, de genul Zanzibar, Guatemala sau Rwanda, numere pe care apoi le folosesc să sune potenţiale victime care nu […] The post Țeapa cu cu apeluri primite de la numere din străinătate a revenit! Cum să te ferești de această escrocherie appeared first on Cancan.ro.

AROMELE ORIENTULUI – acum mai aproape de tine! De curand, in peisajul locatiilor de lux din Bucuresti a aparut un nou restaurant de top – MANDALOUN! Inaugurat cu fast in luna octombrie, Mandaloun este situat in zona de nord a Capitalei, zona ce gazduieste cele mai multe si mai faimoase restaurante din Bucuresti. Mandaloun apartine celui mai mare lant hotelier din Romania – […]

Cele mai importante cinci femei din PSD, chemate la Tribunal. Incepe procesul in care acestea cer dane uriașe unei publicații de satira Irina Tănase, iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, premier al României, Gabriela Firea, primar al Capit ...

Se schimba regulile jocului de fotbal International Football Association Board (IFAB), organismul care stabileşte regulile jocului, studiază mai multe soluţii ...

Patrizia Paglieri, marturisire surprinzatoare: "Nu mi-am permis niciodata sa fiu dependenta de un barbat" Chef Patrizia Paglieri, o italiancă ce mărturisește că s-a îndrăgostit de România, vorbește pe larg despre viața ei personală și felul în care s-a adaptat pe plaiurile mioritice, în cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu", difuzată duminică, de la ora 15.45, la Antena Stars. "Eu cred că dacă m-aș duce înapoi în Italia aș muri […]

Adrian Tutuianu face acuzatii grave: Inregistrarile sunt orchestrate de membri din structura centrala a PSD Vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu a scris vineri, pe Facebook, după apariţia unor noi înregistrări cu acesta, că acţiunile fac parte dintr-o acţiune de denigrare a sa, care a fost orchestrată sub directa coordonare a unor membri din structura centrală a partiduui.

Cauza INCENDIULUI din blocul din Sectorul 5: Tigara aruncata la intamplare de catre un locatar Incendiul care a cuprins un bloc în Sectorul 5 al Capitalei, la începutul lunii septembrie, a pornit din cauza unei ţigări aprinse şi aruncate la întâmplare de către un locatar al aceluiaşi imobil, aceasta fiind cauza probabilă a incendiului, stabilită de către specialiştii ISUBIF.

Victor Ponta a rabufnit: Suntem mințiți cu televizorul ca in anii 90 Liderul Pro România Victor Ponta susține vineri, pe Facebook, că suntem mințiți cu televizorul ca în anii 90. Reacția acestuia vine după ce bugetul.ro a anunțat că vor urma noi scumpiri.„In fiecare zi suntem bombardati la “televizoarele” Guvernului cu povesti despre mariri de salarii si pensii - car ...