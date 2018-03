Iubita avocatului Daniel Ionascu, distrusa de durere. A facut anuntul in urma cu putin timp

iubita

Prietena cea mai buna a lui Daniel Ionascu, Camelia Mitoseru, a vorbit cu iubita avocatului. Barbatul a suferit un accident rutier, marti (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Daniel Ionascu a suferit mai multe leziuni la cap, dar si la antebrat. El a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala. Avocatul vedetelor nu a iesit inca din operatie.

Ana, iubita lui Daniel Ionascu, este in stare de soc. Ea i-a spus Camieliei Mitoseru ca se roaga la Dumnezeu ca avocatul sa iasa cu bine din operatie. Tanara este extrem de afectata si spera ca iubitul ei va trece cu bine peste acest impas, potrivit Spynews.ro.

Avocatul a pierdut controlul masinii



„La data de 20.03.2018, in jurul orei 03.18, Sofei Ionut, in timp ce conducea un autovehicul pe Autostrada 1, in zona kilometrului 32, sensul de mers catre Bucuresti, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, ar fi pierdut controlul volanului si a intrat in partea spate a altui autoturism, condus de catre Ionascu Daniel Dumitru (avocat). In urma impactului a rezultat ranirea avocatului Ionascu Daniel Dumitru, care a fost transportat la spital, pentru primirea de ingrijiri medicale”, se arata in raportul Politiei, potrivit observator.tv.

Daniel Ionascu a fost transportat la Spitalul Floreasca din Capitala. El a a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar si o ruptura de antebrat. Avocatul vedetelor a fost operat de urgenta. Detasamentul de Pompieri Bolintin Deal a publicat pe pagina de Facebook primele imagini de la accident.

Citeste si: Apare in fiecare zi la TV, dar ascunde un secret intim. Am descoperit-o pe partenera celebrului avocat Daniel Ionascu! A fost reporterita si…

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.