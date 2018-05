Iubita criminalului din Botosani, atacata crunt de sute de oameni. Uite ce a fost in stare sa faca, sa ajunga celebra. Tanara visa la o cariera in showbiz

Iubita criminalului din Botosani accepta provocari pe youtube. Si-a inchis contul dupa ce a fost injurata si amenintata.

Crima din Botosani este un subiect socant care a impartit Romania in mai multe tabere, subiectul fiind intens dezbatut in special in mediul online.

Unii internauti lovesc crancen in adolescentul care ar fi ucis o tanara de 18 ani cu 30 de lovituri de cutit, altii zic ca nu trebuie sa uitam de prezumtia de nevinovatie inainte de "linsaj". De curand, Bianca Ionel, sora adolescentului a declarat ca ea e de parere ca fratele ei acopera pe cineva si ca s-a antrenat sa minta cu convingere ca el este autorul faptei odioase.

Ei bine, sustinatorii acestei ipoteze sunt destul de multi in mediul virtual. Mii de oameni cred ca de fapt autoarea crimei din padure ar fi iubita lui Bogdan, tanara pe care baiatul o adora si de dragul careia ar fi facut orice.

Apropiatii presupusului criminal spun ca atat familia cat si prietenii liceanului erau impotriva relatiei de dragoste cu Mihaela Rades.

Fata a crescut intr-un centru de plasament si, din cate spune chiar ea, visa sa devina vlogger si artista. Intr-o filmare postata pe youtube, Mihaela si-a facut o scurta descriere si a subliniat ca este o fata sociabila. De dragul aprecierilor si comentariilor laudative, adolescenta le-a cerut urmaritorilor sa-i dea niste provocari, practica obisnuita in lumea vlogger-ilor.

Pentru vizualizari si celebritate, Mihaela a acceptat sa se mazgaleasca pe fata cu pixul, sa bea apa dintr-o galeata, cu mainile la spate, sau sa manance o lamaie in cateva secunde. Dupa crima odioasa din Pacea, pe care ar fi savarsit-o iubitul ei, tanara a primit sute de amenintari, injuraturi si chiar blesteme pe contul de youtube. Dupa ce a citit o parte din mesajele dure, Mihaela Rades si-a inchis contul de pe cunoscuta platforma online.

