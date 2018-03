Iubita de 25 de ani a lui Dragnea, Irina Tanase atac fara precedent la adresa presedintelui Klaus Iohannis: „Se cutremura Romania de prostia…”

Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, s-a straduit si ea, dupa puterile ei, sa sustina luptele politice duse de „Daddy”. La scurt timp dupa alegerile parlamentare ea a postat pe Facebook invective la adresa lui Klaus Iohannis.

Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat propunerea lui Liviu Dragnea ca Sevil Shhaideh sa fie premier, Irina Tanase a postat un mesaj foarte violent la adresa presedintelui.

Irina Tanase a fost prezenta, sambata, la Congresul PSD in primul rand, printre liderii de seama ai partidului. Ea este mai tanara cu 30 de ani decat seful PSD si nu are deocamdata nicio functie in partid.

Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, s-a aratat incantat de prezenta iubitei sale la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc sambata, la Sala Palatului.

El a declarat luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca i-a fost „drag” sa fie insotit de Irina la reuniunea social-democratilor, mentionand ca, deocamdata, nu a cerut-o in casatorie.

Mi-a fost drag ca am fost cu Irina la congres. Chiar mi-a fost drag. (…) Pur si simplu am decis sa fie langa mine la congres. Am vazut ca sunt discutii si despre nasie. Imaginatia e sloboda. Nu am cerut-o inca. S-a vorbit despre acel inel. Este un inel… Nu sunt zgarcit. Nu e un inel scump. E un inel pe care i l-am cumparat pe 1 martie, dar nu e un inel de logodna si atat”, a afirmat Dragnea.

Jurnalistul Dan Tapalaga afirma ca iubita lui Dragnea, Irina Tanase, a inceput sa se amestece si in modul in care este guvernata tara.

„Daca tot a asezat-o in primul rand, asta fiind singura noutate de la Congresul PSD, sa ne zica asa: a fost sau nu angajata la Dinu Pescariu? Eventual si pe ce post. Daca nu, ce anume a muncit in viata ei, cu ce se ocupa si ce stie sa faca. Daca tot a iesit in fata, sa se prezinte putin ca n-o prea cunoastem.

Ca obsevatie generala, mi se pare relevant ca iubita lui Dragnea cauta atentia publica si ca doreste sa se remarce inclusiv in interiorul partidului. Daca n-o cauta, statea acasa. Auzisem deja destule povesti despre ambitia ei de a planta oameni in functii si despre interesul tot mai crescut pentru treburile guvernarii. S-a cam saturat, din pacate, sa tot decoreze si redecoreze la Scrovistea”, a scris Tapalaga pe Facebook.

