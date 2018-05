Iubita lui Bursucu este insarcinata: „Imi doream foarte mult sa devin tata”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iubita lui Bursucu este insarcinata in 7 luni si peste numai doua luni va aduce pe lume primul copil al cuplului. Prezentatorul de la Kanal D a facut fericitul anunt in cadrul emisiunii Teo Show, pe care o modereaza alaturi de Teo Trandafir. Acesta a marturisit ca isi dorea foarte mult sa devina tata. Bursucu si Andreea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de sase ani, iar peste doua luni vor deveni parinti de fetita. „Imi doream foarte mult sa devin tata, vorbisem cu Andreea ca e momentul… Surpriza mi-a fost facuta de Sfantul Andrei, chiar de ziua onomastica a iubitei mele. Ea imi asezase ecografia intr-o cutie, mi-a spus: Vezi ca ai ceva pe masa. Eu am deschis cutia si am gasit acolo o poza cu un bob de faso ...