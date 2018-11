Iubita lui Catalin Botezatu, ”prizoniera” in China la un concurs de MISS: ”Nu avem mancare, fetele lesina pe capete si…”

Monica Hill, iubita celebrului designer Catalin Botezatu, traverseaza unele dintre cele mai dificile momente din viata. Aflata in China, unde participa la o celebra competitie de frumusete, tanara clujeanca trebuie sa indure conditii vitrege.

Aflata la mii de kilometri distanta de plaiurile mioritice, Monica Hill, tanara de 19 ani din Cluj care l-a cucerit pe Catalin Botezatu, trece prin clipe grele. In China, unde participa la un concurs de Miss, bruneta spune ca trebuie sa suporte conditiile inumane pe care le-au impus organizatorii.

„Am slabit patru kilograme de cand am venit in China”

”Nu avem mancare, fetele lesina pe capete si este mai rau decat pare. Nu avem mancare buna. Am slabit patru kilograme de cand am venit in China. Organizatorilor nu le pasa de cum ne simtim, ei vor doar un show mare. Fetele lesina pe capete. Daca ceri medicamente, nu te baga nimeni in seama. Eu am cerut niste medicamente acum 10 zile si inca nu le-am primit”, a declarat Monica Hill.

”Acum o ora a lesinat o fata in fata mea”

”In fiecare dimineata ne cantaresc pentru ca vor sa fim cat mai slabe. In cel mai bun caz, reusim sa dormim cate sase ore pe noapte. Acum o ora, a lesinat o fata in fata mea. A fost proba eliminatorie pentru costum traditional. Au ridicat-o asa lesinata ca sa-i jurizeze costumul. Cred ca o sa castige cine supravietuieste aici”, ne-a mai spus Monica Hill.

Monica Hill a reprezentat Romania la cea de 46-a editie a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfasurat in Hurghada, Egipt. Competitia a avut loc la inceputul acestui an. Modelul a prezentat colectiile mai multor creatori de moda, printre care si cele ale lui Catalin Botezatu.

