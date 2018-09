Iubita lui Dragnea si Dancila au incercat sa se ascunda in spatele usilor inchise. Judecatorii le-au refuzat

Judecatorii au refuzat solicitarea celor cinci femei din PSD care au dat in judecata Times New Roman de a fi audiate intr-o sedinta secreta. Avocata acestora a sustinut ca „viata personala nu poate face subiectul unui cancan, care se poate desfasura la usa instantei de judecata”.

Irina Tanase, iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila, premier al Romaniei, Gabriela Firea, primar al Capitalei, Carmen Dan, ministru de Interne, si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, trebuie sa dea o declaratie pe 26 octombrie in procesul in care cer unor jurnalisti si publicatiei Times New Roman daune totale de 500.000 de euro, informeaza ziare.com.

„Citarea reclamantilor se face pentru a se prezenta personal in instanta cu mentiunea luarii interogatoriului, asa cum au cerut in cererea de chemare in judecata”, a explicat judecatorul Claudiu Ulariu, la primul termen al procesului.

Avocata celor cinci a cerut ca intregul proces sa se desfasoare in sedinta secreta. „Este vorba de functiile detinute de acestea, sunt aspecte private, viata personala nu poate face subiectul unui cancan, care se poate desfasura la usa instantei de judecata. Cererea de chemare in judecata vizeaza niste jigniri dintr-un articol de presa”, a pledat avocata.

Tribunalul a respins solicitarea acesteia si a decis ca procesul sa fie public, in baza deciziilor CEDO.

„Nu vorbim de persoane private: Irina Tanase este membru PSD si iubita sefului PSD, premierul tarii, ministrii… Consideram ca in momentul asta au luat cu asalt libertatea de exprimare. Asta este parerea noastra”, a completat avocatul care reprezinta Times New Roman.

In cererea de chemare in judecata, se arata ca „reputatia si demnitatea reclamantelor a fost grav afectata” prin publicarea articolului, dar si distribuirea acestuia in mediul online, care a generat „comentarii si vulgaritati asemanatoare articolului”.

„Toate expresiile jignitoare la adresa doamnei Irina Tanase au declansat o stare fizica si mentala de rau, fiindu-i chiar teama si jena sa iasa pe strada datorita imaginii deformate ce i-a fost creata in ochii publicului prin expresiile folosite in cuprinsul articolului distribuit in spatiul public, articol ce a fost redistribuit”, se arata in document.

