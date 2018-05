Iubita lui Gheorghe Turda a rabufnit dupa ce tot mai multi ii critica din cauza diferentei de varsta dintre ei: „Nimeni n-o sa ne desparta”

Nicoleta Voicu are 47 de ani, iar Gheorghe Turda, 70. Diferenta de 23 de ani dintre cei doi parteneri este subiectul forte al carcotasilor, iar iubita cunoscutului artist de muzica populara a luat atitudine in acest sens.

Solista care se iubeste in prezent cu Gheorghe Turda le-a transmis criticilor ca ar fi bine sa o cunoasca inainte sa isi dea cu parerea despre motivele pentru care a inceput o relatie de dragoste cu indragitul cantaret.

„Nimeni n-o sa ne desparta. Mai bine ati intra in sufletul meu, asa o sa aflati cu adevarat ce simt”, a spus Nicoleta Voicu, potrivit Libertatea.

Va reamintim ca cei doi artisi si-au asumat povestea de iubire intr-o zi de mare sarbatoarea – 23 aprilie, cand a fost praznuit Sfantul Gheorghe, zi in care cantaretul maramuresean si-a serbat onomatica. Nicoleta Voicu si Gheorghe Turda nu au avut noroc in dragoste in trecut. Ea a trecut printr-un divort dureros, iar solistul de muzica populara, relatie esuata cu mama Alinei Puscas.

Prima sotie a lui Gheorghe Turda a fost rapusa de o boala incurabila

Gheorghe Turda este un cantaret roman de muzica populara. A dat concerte in peste 40 de tari si a participat la peste 80 de turnee. Artistul s-a nascut pe 6 martie 1948, comuna Sapanta, Maramures. Femeia cu care Gheorghe Turda a fost insurat timp de 37 de ani si care i-a daruit doua fete s-a luptat (Anca Ioana si Elena Voichita Turda) si ea cu o boala incurabila. Elisabeta Turda, fosta balerina, a fost rapusa in 2009 de leucemie. Prima sotie a artistului s-a razboit cu maladia cumplita timp de 20 de ani. Timp de cinci ani, Gheorghe Turda a avut o relatie cu mama Alinei Puscas, Lucia Lazar.

