Iubita lui Vladimir Draghia a ajuns in pragul disperarii! In lipsa sotului ei, Alice a fost terorizata. Vrea sa apeleze la Politie

In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimosii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenintata si este hotarata sa apeleze la ajutorul Politiei. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele si i-a insultat fetita si pe sotul ei, aflat in Republica Dominicana.

Vladimir Draghia se afla de luni bune in Republica Dominicana, acolo unde are loc competitia Exatlon. Iubita lui, Alice, a ramas in tara cu fetita. Ambele il sustin pe Vladimir Draghia si spera ca acesta se va intoarce cu premiul cel mare in Romania. Din pacate, iubita actorului a trecut prin momente mai putin placute in ultima perioada. Ea a primit amenintari din partea unei persoane care o terorizeaza pe toate retelele de socializare.

„Fac aceasta postare ca sa potolesc o persoana josnica. De ieri, incearca sa ma terorizeze de pe mai multe conturi, imi scrie inclusiv pe contul magazinului nostru cu hainute. Incepe prin a-mi scrie un mesaj de apreciere sau imi scrie ca vrea sa faca o comanda, apoi ma insulta in mod execrabil pe mine, pe fetita mea si pe Vladimir. M-a abordat chiar si de pe un fanpage pe care mi-l facuse. Ii transmit sa inceteze orice fel de agresiune, ca sa nu se trezeasca cu plangere la politie pentur hartuire in mediul online. Daca nu stia, o informez eu ca aceste injurii sunt fapte penale conform Noului Cod Penal. IP-ul (adesa de unde isi face existenta trista) poate fi aflat foarte usor. Nu imi voi face conturile private, pentru ca nu imi fac viata in functie de nimeni. In schimb, voi inceta sa mai raspund la mesajele noi o perioada, chiar daca sunt pozitive! Imi pare rau pentru ca eu raspund la toate mesajele frumoase si am multumit mereu pentru aprecieri si sustinere, dar am prea multa fericire si iubire in viata mea ca sa am de-a face cu mizeriile unui om trist. Cred cu tarie ca oamenii sunt rai cand sunt prosti si/sau le este frica. Trist. S-auzim de bine”, a scris Alice.

