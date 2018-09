Iubita mea a luat ieri permisul, asa ca am lasat-o azi sa conduca prin oras apoi ne-am decis sa oprim la un restaurant, sa mancam cate ceva.

A venit momentul parcarii laterale, cand am vazut-o foarte stresata, transpirind toata, incercind sa parcheze.

– Draga, am incredere in tine, trebuie doar sa faci exact cum ai procedat ieri, la traseu! ii spun eu.

Si uite asa a inceput sa ma descheie, incet-incet, la slit…

