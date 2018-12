Iubita secreta a senatorului ”Facebook” rupe tacerea: ”Copilul are 6 ani si ii seamana leit!”

In urma cu doar cateva zile, va dezvaluiam ca seful Comisiei de Aparare si Siguranta Nationala din Senat este acuzat ca nu si-ar recunoaste fiul. Iubita din umbra a politicianului, supranumit senatorul „Facebook”, dupa ce a propus o lege care sa controleze continutul postarilor de pe celebra retea de socializare, rupe acum tacerea in cazul procesului care are ca obiect stabilirea paternitatii copilului de sase ani.

„Nu si-a dorit acest copil”

”Ne-am cunoscut in anul 2010 si am avut o legatura, asa cum ii place lui sa afirme, timp de doi ani, pana in luna aprilie a anului 2012, cand am ramas insarcinata. Nu si-a dorit acest copil, mi-a si sugerat sa renunt la sarcina, dare eu nu am facut acest lucru”, a spus iubita din umbra a lui Liviu Brailoiu

”Copilul ii seamana leit”

”Acum copilul are sase ani si imi doresc ca tatal lui sa se implice in educatia micutului. A refuzat si a ignorat toate mesajele mele. In urma cu un an am avut o tentativa de dialog prin intermediul avocatilor, dar, pana la urma, am ramas doar cu promisiunile. Ma apasa aceasta situatie. Copilul ii seamana leit. Nu cred ca vreau ceva iesit din comun, vreau sa-l cunoasca, sa se implice in cresterea si educatia lui, vreau lucruri normale”, ne-a mai marturisit femeia, care ar fi avut o relatie timp de doi ani cu actualul sef al Comisiei de Aparare si Siguranta Nationala din Senat.

Propunere controversata

In urma cu cateva luni, in timpul audierii ministrului de Interne in Comisia de Aparare a Senatului, Liviu Brailoiu a afirmat ca ar fi necesara o legislatie care sa controleze continutul postarilor Facebook, intrucat apar ”tot felul de amenintari si incitari la tot felul de agresiuni”.

