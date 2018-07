Iubita siliconata a lui Alexa a facut criza de gelozie in club! Avem imaginile momentului!

Ion Cristoiu anunța victoria Vioricai Dancila, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis: 'A fost un pretext' Jurnalistul Ion Cristoiu susține că întâlnirea dintre președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Viorica Dăncilă este o victorie decisivă pentru șefa guvernului. Într-o intervenție telefonică la România TV, Cristoiu a comentat despre întrevederea care a avut loc, miercuri, la Palatul Cotroc ...

Boris John iși pastreaza optimismul: 'Nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul' Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri în faţa Parlamentului de la Londra ''că nu este prea târziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile după demisia sa din guvern în urma dezacordului faţă de strategia premierului Theresa May, relatează AFP, informează Agerpres.El ...

Balonul care reprezinta un Donald Trump in scutece, adus la concertul Pearl Jam de la Londra Balonul care reprezintă un Donald Trump în scutece, şi care a fost prezentat publicului britanic weekendul trecut, cu ocazia vizitei preşedintelui american în regat, a fost adus la concertul pe care trupa Pearl Jam l-a susţinut marţi seară la Londra. (function(){if(!window.ZTRAD ...

Conacul neoromanesc de la Nana, in mijlocul Baraganului, estimat de Artmark Historical Estate la 250.000 de euro - FOTO Conacul neoromânesc de la Nana, aflat în mijlocul Bărăganului, la 56 de kilometri de Bucureşti, în judeţul Călăraşi, a fost estimat de Armark Historical Estate între 200.000 şi 250.000 de euro, având un preţ de pornire de 175.000 de euro. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={} ...

Asa faceau romanii supa de dovlecel acum 100 de ani. Trebuie sa o incerci! Rețetă SUPĂ DE DOVLECEI. O mâncare delicioasă și ușoară, numai bună pentru anotimpul cald, supa de dovlecei este preferata multora. Citește mai departe...

Meteo: Ce primavara frumoasa avem vara aceasta. Nu lasati umbrelele acasa! Ploile nu vor ocoli nicio zona din tara in urmatoarele zile. Vremea va fi in general instabila, cu innorari accentuate si intensificari ale vantului.

UPDATE: Accident terifiant in Bistrița-Nasaud, mașina lovita de tren, 3 raniți in stare grava Mobilizare de forțe în urma unui tragic accident petrecut miercuri seara, într- localitate din județul Bistrița-Năsăud. Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a ajuns pe calea ferată, unde a fost lovită de o locomotiva unui tren de persoane. Citește mai departe...

O femeie din Olanda a traumatizat-o pe viața pe amanta soțului. A legat-o, a ras-o in cap și i-a turnat sos de ardei iute in vagin O soție furioasă din Olanda a plănuit cu ajutorul unui vecin o răzbunare halucinantă împotriva femeii, despre care aflase că are o aventură cu soțul ei de cinci ani. După ce a picat în capcană, amanta a fost legată, rasă în cap, iar în vagin i-a fost turnat sos de ardei iute chiar de soția […] The post O femeie din Olanda a traumatizat-o pe viață pe amanta soțului. A legat-o, a ras-o în cap și i-a turnat sos de ardei iute în vagin appeared first on Cancan.ro.

Fata Morgana o viseaza pe Denisa Raducu, chiar și la aproape un an de la moartea ei: „A fost un soc” Peste cinci zile se împlinește un an de când Denisa Răducu a fost răpusă de maladia teribilă care i-a măcinat trupul luni șir. În cadrul unui interviu emoționant, Fata Morgana a povestit cu vocea sugrumată despre perioada în care artista cu chip de înger trăia, despre prietenia lor, dar și despre visele pe care le […] The post Fata Morgana o visează pe Denisa Răducu, chiar și la aproape un an de la moartea ei: „A fost un şoc” appeared first on Cancan.ro.