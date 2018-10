Iubitorii de muzica retro au parte de Another Night to Remember. We Love Retro, cel mai mare party din Romania, revine la Cluj! Vezi cine va canta anul acesta

We love retro 2018

We Love Retro, The biggest party in Romania, revine cu a V-a ediție la Cluj Napoca, pe 20 octombrie, la Sala Polivalentă

Artiști cu renume internațional vor cânta live: C.C. Catch, N-Trance, Masterboy& Beatrix Delgado, East 17, N&D și Brooklyn Bounce DJ.

Proiectul care de cinci ani aduce în România cele mai mari nume ale muzicii retro adună împreună pe ringul de dans fani din toate generațiile și retrezește nostalgia marilor disco party-uri.

Petru anul 2018, organizatorul Spotlight pregătește o surpriză legendară, scena cu numărul 2, unde DJ Sorin Lupașcu își va face magia pe vinil și benzi de magnetofon. Cu 42 ani de carieră, DJ din prima generație a României, cel mai vechi și cel mai cunoscut între anii 1974 şi 1996, Sorin Lupașcu va face împreună cu publicul o călătorie epică în trecut.

Pe scena principală, hit-urile anilor 80 vor răsuna live întreaga noapte.

C.C. Catch, regina muzicii disco a anilor 80, headliner-ul acestei ediții, va cânta “I can lose my heart tonight”, “Heaven and hell”, Heartbreak hotel”, “Are you man enough” și “Soul survivor”.

Alături de ea, vor urca pe scenă N-Trance, cei ce au vândut 5 milioane de piese în întreaga lume și au făcut explozie la mii de concerte din 1991 până în prezent. “Stayin’ Alive”, “Set you Free” sau “Disco” sunt doar câteva din hiturile care se vor asculta la We Love Retro.

EAST 17, băieții adorați de toate fetele în anii 90, vor face ravagii pe scena principală de la We Love Retro la fel ca în anii de glorie cu “It’s Alright”, “Stay Another Day”, sau “Thunder”.

Masterboy & Beatrix Delgado sunt cunoscuți pentru hit-urile masive precum “Mister Feeling” și “Generation of love”și vin pe 20 octombrie să încingă ringul de dans la cel mai mare retro party.

N&D, trupă formată la finalul anilor 90 și extrem de îndrăgită de iubitorii de retro va stârni din nou nostalgia fanilor în seara de 20 octombrie.

Brooklyn Bounce Dj, regii mix-urilor trance vor încinge atmosfera cu piese precum “Take a ride” și “Get ready to bounce”.

Conceptul de RETRO va putea fi trăit de către participanți atât prin muzica artiștilor internațional ai anilor 80 și 90, cât și prin decorul și spațiile special amenajate. Nu va fi un simplu concert, ci o experiență cu adevărat RETRO.

Evenimentul va începe la ora 21:00, iar accesul la eveniment se va putea face începând cu ora 20:00. Biletele la eveniment se găsesc atât pe www.weloveretro.ro/bilete, cât și în locațiile partenere: Casa de cultură a Studenților, la agenția de bilete, Sala Polivalentă Cluj- Napoca, la caseria de bilete, Platinia Mall, etaj 1 agenția de bilete, Magazinele Cărturești din Iulius Mall, Vivo Cluj, Platinia Mall, rețeaua de magazine Carrefour, Agențiile de turism Wens Tour și Agenția teatrală Cluj.

Prețurile biletelor sunt: Golden Dance – 160 de lei, Standard Dance – 120 lei, Diamond Seat – 160 de lei, Inel I – 130 lei, Inel II – 120 lei, Inel III – 110 lei.

