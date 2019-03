Iubitul lui Brigitte Sfat a reactionat dupa imaginile incendiare dintre bruneta si Florin Pastrama. „Sunt scarbit”

Situatia a scapat de sub control la Ferma. Florin Pastrama este hotarat sa o cucereasca pe Brigitte si nu ezita sa aiba momente tandre cu aceasta in fata celorlalti colegi. Iubitul brunetei insa, recunoaste ca nu se astepta ca aceasta sa le puna relatia in pericol.

Florin Pastrama si fosta sotie a lui Ilie Nastase au dormit imbratisati, apoi el a continuat cu apropouri insinuante si apelative de genul ”iubirea mea”.

Astfel ca telespectatorii au avut parte de scene incendiare, presarate cu erotism, un moment in care Pastrama se asaza peste fosta nevasta a lui Ilie Nastase ca sa ii faca masaj, isi spun vorbe soptite si se tachineaza.

Corneliu, iubitul lui Brigitte a avut prima reactie dupa ce imaginile s-au difuzat. Acesta locuieste momentan in casa din Pipera a lui Brigitte si are grija de cei doi copii ai ei, Robert si Sarah. „Sunt scarbit si uimit de situatia in care m-a pus Brigitte. Nu am vorbit cu ea, o astept acasa”, a spus acesta potrivit Click.

Brigitte a fost casatorita de trei ori. Aceasta a fost maritata cu Ilie Nastase, Ovidiu Torj si Octavian Sfat. Despre separarea de Ilie Nastase i-a facut Brigitte Sfat confesiuni lui Carmen Negoita la show-ul Ferma, difuzat de Pro TV. Vedeta a izbucnit in lacrimi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.