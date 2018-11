Iulia Albu a luat-o in vizor pe Lidia Buble! Stilista i-a pus și o porecla: “Ar fi momentul sa inceapa…“

Buzatu,declarații incendiare inainte de CEx: „Nu voi vota pentru nicio excludere” Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, luni, înaintea şedinţei CEx, că nu va vota pentru nicio excludere din pa ...

Nicole Cherry l-a prezentat fanilor săi pe noul ei iubit! Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu cel care îi face inima să bată mai tare. Nicole Cherry a decis să nu-l mai țină ascuns pe noul ei iubit. Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu tânărul

Remus Borza, concluzii usturatoare: In Romania, o amenda ajunge sa fie mai mare decat salariul minim pe economie Deputatul Remus Borza a publicat luni, 5 noiembrie, pe blogul său un editorial în care critică prezența într-un număr fo ...

O scrisoare prin care poetul francez Charles Baudelaire își anunța intenția de a se sinucide a fost vândută pentru 234.000 de euro la o licitație organizată la Fontainebleau, în apropiere de Paris, de casa Osenat, potrivit Le Figaro. Scrisoarea, datând din iunie 1845, a fost vândută, duminică, pentru o sumă de trei ori mai mare

Paul Surugiu, Fuego pe numele de scenă, și-a surprins fanii, după ce a postat un mesaj pe pagina sa de socializare. Artistul este melancholic și vorbește despre despărțirea de persoanele dragi. "De multe ori ne luam bun rămas fără sa ne gândim la ce va fi, la ce am fi putut spune ori face! Poate

Anchetatorii sauditi trimisi la Istanbul NU ca sa gaseasca probe, ci ca sa...ascunda dovezi ale uciderii lui Khashoggi Anchetatorii saudiţi trimişi la Istanbul să ajute autorităţile turce în investigharea cazului jurnalistului Jamal Khashoggi au încercat să ascundă dovezi ale crimei, a declarat luni un oficial turc de rang înalt, potrivit agenţiei The Associated Press.

Ancheta ITM din Teleorman dupa decesul asistentei de la Spitalul din Zimnicea Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a deschis o anchetă în cazul asistentei medicale de la Spitalul Zimnicea care a murit după ce a suferit un accident vascular la locul de muncă.

Iulia Albu nu iartă nicio vedetă când vine vorba despre stilul acestora, mai ales dacă încearcă să copieze. De această dată a luat-o în vizor pe Lidia Buble, pe care a criticat-o dur, punându-i chiar și o poreclă. Stilista este de părere că artista ar trebui să își construiască o identitate stilistică proprie. „Lidia Buble

Autoironia lui Dragnea. Liderul PSD a venit cu doua valize la sedinta CEx PSD: Una este cu gogosi de la Rise Project, una este cu documente care nu au ajuns inca la DNA - VIDEO Preşedintele PSD Liviu Dragnea a venit luni, la şedinţa CEx PSD, cu două valize, după anunţul Rise Project că are date din Tel Drum găsite într-o valiză.