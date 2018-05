Iulia Albu, atac dur la adresa Andreei Antonescu: “Pitipoanca nu este neaparat jignitor“

Iulia Albu o ataca dur pe Andreea Antonescu, dupa ce s-a pozat alaturi de cele doua dansatoare ale sale. Jurata de la “Bravo, ai stil!“ este stupefiata de aparitia vedetei si a domnisoarelor de langa ea, atat din cauza vestimentatiei, cat si a machiajului.

“Fosta jumatate cu mai putin succes a trupei Andre s-a pozat flancata de doua pitipoance. Nu, pitipoanca nu este un termen neaparat jignitor, si da, femeia este frumoasa in toate formele ei, iar cele doua fete din imagine chiar au doua siluete armonioase.

Machiajul, insa, lasa mult de dorit, la fel ca si stylingul. In plus, sa-mi explice si mie o data cineva care este treaba cu acesti ciorapi tip plasa, la dansatoare. Credeam ca fetele care fac sport nu au nevoie sa-si mascheze anumite detalii fizice.

Revenind la „miez”, imaginea este de-o tristete coplesitoare. Cei doi pepeni sugrumati nu par sa distraga atentia de la curcubeul body-ului/costum de baie/Dumnezeu stie si, in niciun caz, de la coafura profund nefericita, asezonata cu un make-up dezastruos. Doar platformele ne mai amintesc de gloria de odinioara a actualei doamne”, a scris Iulia Albu pe blogul ei personal.



A luat-o de la zero, cand a divortat de Mihai Albu

Iulia Albu este una dintre cele mai controversate personaje din showbizul autohton, vedeta a muncit foarte mult pentru a fi cine este astazi si nu regreta sacrificiile facute. Vedeta a trecut printr-o perioada grea cand a divortat, deoarecea a fost nevoita sa o ia de la zero.

“Am renuntat la tot, la cariera in avocatura, m-am apucat de alta facultate, am luat-o de la capat. Eu lucrasem deja ani de zile, mai putin la vedere, pentru cateva branduri de moda, dar in momentul in care am decis sa devina public totul am renuntat la tot, inclusiv la viata mea personala si la familia mea. Separarea de fostul sot nu a fost o problema. A fost o problema faptul ca m-am trezit din-tr-odata intr-o situatie in care pur si simplu nu am mai avut nimic si a trebuit sa o iau de la zero.

Nu mi-am pus niciodata problema ca ar trebui sa am un cont pregatit pentru orice eventualitate si a trebuit, in primele luni dupa divort, sa traiesc din foarte putini bani. Si mi-a fost foarte greu. Tocmai intrasem la facultate si, desi am intrat prima, am fost si bursiera, a trebuit sa o platesc, pentru ca era a doua facultate facuta la stat. Dar asta m-a impulsionat si, dupa doua luni, am luat primul meu job platit foarte bine, dupa care au urmat Kanal D si alte contracte. Pentru mine, oricum lucrurile astea s-au intamplat intr-o alta viata.

Fiecare om are convingerile si drumul lui in viata. Acum, eu ii multumesc pentru divort. In fiecare zi cand ma trezesc, zic: Doamne, multumesc pentru asta! Dar momentul acela a fost traumatizant. Te trezesti singur”, a declarat pentru viva.ro, Iulia Albu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.