Iulia Albu, mesaj ironic despre Andreea Balan: ”S-a trezit machiata, nu ca muritorul de rand cu fata umflata!”

Iulia Albu a comentat pentru prima oara situatia in care se afla Andreea Balan. Mesajul ironic postat de aceasta a plecat de la o fotografie postata de cantareata unde nu se puteau observa deloc momentele grele prin care tocmai trecuse. “Andreea Balan este in tot si toate. A nascut, s-a operat din nou, este sanatoasa, este din nou rau, dar totul extrem de glamumumuuu… cu sau fara rost”, a inceput mesajul fosta sotie a lui Mihai Albu. De asemenea, la finele mesjaului, a tinut sa precizeze reclama facuta pentru spitalul in care a nascut.

Iulia Albu, mesaj ironic despre Andreea Balan

Criticul de moda a criticat aparenta pe care a sustinut-o Andreea Balan in fotografiile postate in mediul online, unde cantareata nu arata deloc faptul ca se simte rau, astfel ca aceasta este machiata, cu o coafura lejera, dar aranjata si cu un chip destul de odihnit, atrage aceasta atentia. “Nu ma intelegeti gresit, departe de mine intentia de a minimaliza chinurile bietei femei, dar parca nu ma pot abtine, totusi, sa comentez ultimele imagini (pardon cele mai recente) postate de fosta “André-a” !

Diva ni se infatiseaza intr-o ipostaza extrem de photoshop-ata, machiata, coafata si cu vedere larga la camasuta suflecata “poale-n brau” care dezgoleste piciorusul cu ciorapii compresivi si branula in vena. Domnisoara il va intrece in curand si pe Bote la articole in presa si postari despre propria sanatate.”

Iulia Albu: “Ce noroc sa te trezesti dupa operatie machiata”

“Noroc ca Andreea a fost o fata prevazatoare si ne-a indicat clar numele spitalului unde era pe punctul de a-si pierde viata, ca sa intelegem si noi ce anume personal a repus-o in 3 secunde in aceasta forma editorial numai buna de postat pe vreo coperta de revista!

Cum? A iesit deja revista?!Ce noroc sa te trezesti dupa operatie machiata si in lenjerie sexy (vezi sutienul negru), nu ca tot muritorul in camasa de noapte si cu fata umflata. Asta ca sa nu mai vorbim despre drumul melcilor, cand te tarasti pe hol cu perfuzia dupa tine si toata lumea te intreaba ce “aere” (iti) dai! Voi astea care ati nascut ca niste “doamne”, cu cezariana, stiti despre ce vorbesc.”

