Iulia Vantur face tot posibilul sa se creada ca are o relatie cu Salman Khan? Ce se intampla acum le intrece pe toate! S-a zis ca urmeaza nunta mare, si zvonul a ajuns la urechile actorului, care a facut anuntul bomba! Familia lui, terorizata de jurnalist

Povestea de amor dintre Iulia Vantur si actorul Salman Khan se remarca prin pasiune, intensitate, dar si controversa. Dar care este, oare, adevarul?



Toti membrii familiei lui Salman Khan sunt asaltati de jurnalistii indieni care au toti o singura intrebare: „Cand se insoara actorul cu romanca Iulia Vantur?”. Starul a hotarat intr-un final sa rupa tacerea pe aceasta tema. „Cand voi vrea sa ma insor, o sa ma insor. Nu e nevoie sa va zic cand ma casatoresc. Cand o sa o fac, voi anunta pe Twitter. Acesta este un lucru care il pastrez pentru mine si pentru fanii mei”, a spus actorul indian.

Fiind intrebata de relatia sa cu Salman si de o eventuala nunta, romanca noastra a declarat:

„Salman este un bun prieten. Stiu zvonurile aparute in presa, insa cele mai multe dintre ele nu sunt adevarate. Dar nu pot sa-i opresc pe oameni sa nu mai spuna povesti despre mine. Am foarte mult respect pentru Salman Khan si nu stiu ce mi-a rezervat viata. In urma cu trei ani, eram foarte responsabila si imi faceam o gramada de planuri, insa nu toate lucrurile s-au petrecut asa cum ma asteptam eu. Nu depinde totul de ceea ce vrem noi. Se va intampla ceea ce este menit sa se intample. Salman m-a ghidat si m-a incurajat sa cant. Nu am crezut niciodata ca o sa pot sa cant in hindi, dar el m-a sprijinit. Am inceput sa cant datorita lui. Nu am nici un plan sa devin parte din Bolllywood, dar, de asemenea, imi plac surprizele”, a declarat Iulia Vantur, potrivit evz.ro.

In ceea ce priveste ziarele din India, acestea titreaza ca desi actorul indian ramane cel mai dorit burlac din lumea filmelor indiene, femeia din viata lui este acum Iulia, care a declarat ca nu crede ca o relatie se face in ziare, ci ca doreste sa se concentreze pe viata reala. In plus, se pare ca Salman Khan cauta un apartament pentru Iulia, sau cel putin acestea sunt zvonurile in presa mondena din India.

Cert este ca imaginile nu mint, iata cateva ipostaze in care au fost surprinsi cei doi presupusi amorezi:

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.