Iulia Vantur s-a despartit de Salman Khan? S-a intors in tara pentru ca avea nevoie de viza, dar a primit o mare lovitura! Declaratiile neasteptate facute de actorul indian

Iulia Vantur a decis sa se intoarca in Romania, dupa o perioada destul de lunga in care a stat in India.

In presa se zvoneste ca blondina s-a despartit de actor, deoarece nu mai poarta inelul pe care l-a primit de la el.

In urma cu cateva saptamani, Iulia Vantur si-a fotografiat mainile, pentru a le arata tuturor ce inel cu diamante purta, dar cand s-a intors in tara, vedeta nu mai avea bijuteria pe deget.

De asemenea, un alt semn arata ca relatia lor nu mai merge bine. Salman Khan a recunoscut recent intr-un interviu ca nu se comporta mereu frumos intr-o relatie. „Nu sunt cel mai dragut barbat atunci cand vine vorba despre relatii. Da, am avut numai relatii serioase, dar nu am fost atat de bun in ele”, a declarat Salman Khan intr-un interviu.

Iuliei i-a expirat viza si a fost nevoita sa vina de urgenta in Romania nu insotita, ci singura. Ea se bucura din plin de timpul petrecut in Romania. Merge ba la sala unde se antreneaza, ba la diferite activitati sau concerte.

Blonda fost prezenta la concertul Dan Bittman Unplugged acum cateva zile, care a avut loc la Teatrul National din Capitala.

Vedeta a dansat si a cantat melodiile de dragoste ale celebrului cantaret, bineinteles nu a mers singura, ci alaturi de gasca sa de prieteni.

„Mai bine de atat nu se putea! Am crescut cu muzica lor si-mi bucura sufletul de fiecare data cand ii ascult #holograf #myfavoriteband #concert #live #unplugged #tnb #friends #fun #music #” a scris Iulia Vantur in dreptul clipului video postat pe Facebook.

Vedeta a mai dezvaluit ca s-a mai ingrasat de cand locuieste in India.

„Ajung sa mananc inainte sa ma bag la somn. Asa e obiceiul la ei. Prima data nici nu am putut sa dorm, mancam la 1 ziua si la 4 dimineata. De obicei mananc acasa. Se gateste in casa. Merg la restaurant, mai ales cand vreau sa servesc mancare occidentala”, a mai adaugat Iulia Vantur la un post radio.

