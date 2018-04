Iulia Vantur si Salman Khan, dati de gol de o prietena! Cum i-a pozat pe cei doi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Despre Iulia Vantur si Salman Khan s-au scris pagini intregi de cand romanca a lasat Romania pentru o cariera in India. Chiar daca nu au confirmat niciodata relatia, cei doi au fost surprinsi de multe ori impreuna. Iulia a mers de mai multe ori in vacanta cu familia lui Salman Khan. De asemenea, paparazzii i-au surprins de multe ori impreuna. Cu toate acestea, starul de la Bollywood continua sa nege ca este intr-o relatie si lasa sa se inteleaga faptul ca este un burlac convins. Zilele trecute, o prietena de-a celor doi i-a dat de gol si a facut publica prima imagine in care Iulia si Salman apar unul langa celalalt. In imagine, Salman Khan o imbratiseaza pe Elli Avram, o actrita din Suedia, stablita in Mumbai. Alaturi de cei ...