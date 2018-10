Iuliana Marciuc a inceput o cura de slabire care TOPESTE kilogramele in plus. Afla ce mananca vedeta

Iuliana Marciuc a inceput o noua dieta-minune, care promite ca o va scapa de sase kilograme in sase saptamani. Dieta nu permite consumul de cafea, alcool sau lactate, iar fiecare masa este compusa din aceleasi alimente. Desigur, regimul nu se bazeaza doar pe mancatul sanatos, ci si pe sport. Prezentatoarea trebuie sa mearga la sala, unde face exercitii fizice pe muzica, intr-un ritm alert.

"Mananc trei mese pe zi, cu farfurii identice, o proteina cat palma mea, legume si grasimi cat pumnul meu, iar in zilele de antrenament pot adauga carbohidrati, adica orez, paste, paine, cartofi, cat causul palmei melë".

Vedeta a fost motivata sa inceapa aceasta dieta inspirata fiind de mama unui coleg al fiului ei, care a slabit 15 kilograme.

„Au trecut doua saptamani, deci am scapat deja de doua kilograme. Dar mai important decat atat este starea fizica si psihica si faptul ca dupa trei antrenamente pe saptamana, te simti cu totul altfel. Ai grija si ce mananci, te indruma si cativa instructori, sunt si specialisti in nutritie. Mergem si la teatru impreuna. Iti schimbi modul de viata in sase saptamani”, a declarat Iuliana.

