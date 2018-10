Iuliana Marciuc, despre casatoria cu Adrian Enache. Lucrurile sunt foarte clare acum

Prezentatoarea de televiziune Iuliana Marciuc a explicat de ce nu s-a casatorit cu Adrian Enache pana acum.

Iuliana Marciuc formeaza un cuplu de ani de zile cu cantaretul Adrian Enache, impreuna cu care are un fiu, David.

Desi sunt impreuna de foarte multi ani, prezentatoarea de televiziune si cantaretul nu sunt casatoriti. Vedeta de la Televiziunea Nationala a explicat care este motivul pentru care nu au facut acest pas.

„Noi nu suntem casatoriti, suntem doar logoditi, dar sigur ca traim impreuna ca o familie si ne amuzam intotdeauna ca principalul motiv al divortului este casatoria. Pentru ca in jurul nostru vedem, din pacate, foarte multe cupluri care se fac si se desfac cu repeziciune si incep sa cred tot mai mult ca vremurile pe care le traim nu sunt pentru a oficializa o relatie printr-o casatorie.

Eu cred, pana la urma, ca aceasta hartie, care e doar o hartie, ajunge sa faca o schimbare la nivel mental, in care nu mai reusesti sa treci peste impasurile inerente dintr-un cuplu decat printr-un divort, ceea ce nu cred ca e cazul. Cred ca oamenii se grabesc foarte mult cand iau aceasta decizie si, pana la urma, hartia asta nu face decat sa creeze probleme, iar daca vrei sa faci lucruri sau sa construiesti ceva impreuna, poti construi si fara sa fii casatorit”, a detaliat Iuliana Marciuc pentru adevarul.ro.

Vedeta a explicat ca ea si partenerul ei de viata nu au in plan sa se casatoreasca.

„Nu, nu. Nu, daca nu am facut-o pana acum, nu stiu ce s-ar putea intampla ca sa o fac, insa sa nu spui niciodata „niciodata. Eu am ideea asta, ca nu stii niciodata ce se poate intampla, dar, in principiu, nu vad de ce am face acest lucru”, a spus ea.

