Iulius Filip, scrisoare sfasietoare adresata in anul 1986 lui Augustin Lazar: "Te intreb frate romane chiar daca faci parte din aparatul de represiune – Nu auzi durerea si oftatul neamului romanesc?"

Schingiuit de peste 5 ani si ajuns la 39 de kilograme in urma torturilor si a anilor de "zarca", "izolare" si "restrictiva", detinutul politic Iulius Filip nu a mai indurat si i-a scris procurorului Augustin Lazar, cel care i-a refuzat in doua randuri eliberarea din puscaria Aiud, desi dizidentul isi indeplinise fractia si nu facuse nimic rau. Cutremuratoarea scrisoare care demonstreaza ca Augustin Lazar dispunea cu privire la libertatea oamenilor din puscaria Aiud a fost publicata de Centrul de consultanta istorica si provine dn dosarele CNSAS, fiind prezentata in premiera de jurnalistul Victor Roncea si Evenimentul Zilei. Opinia redactiei Lumea Justitiei ...