Iulius Mall Cluj ii provoaca pe copii sa descopere Labirintul Iepurasului, din Candyland

Și în acest an, Iulius Mall Cluj îi invită pe cei mici într-o aventură în Labirintul Iepurașului, din Candyland. Curiozitatea și istețimea lor le va fi răsplătită cu surprize dulci și multă distracție. În plus, cumpărăturile din această perioadă sunt răsplătite cu premii pentru un Paște à la Cluj.

Dăm startul distracției pentru copii, la Iulius Mall Cluj! Prichindeii sunt așteptați la o nouă ediție a Labirintului Iepurașului, o activitate amuzantă și antrenantă, cu recompense dulci. În acest an, năzdrăvanii vor descoperi Candyland cu Iepurași, un spațiu special amenajat la etajul mall-ului, în zona magazinului Nike. Până pe 6 aprilie 2018, Urecheatul lansează provocarea pentru copii de a dezlega traseul și de a găsi ouăle de ciocolată ascunse în coșulețele din labirint. La final, vor primi câte un puzzle, iar cel care îl rezolvă cel mai repede va fi premiat cu și mai multă ciocolată, de la Coffee Beans Boutique.

Într-un decor de poveste, cu plante care anunță venirea primăverii, iepurași și acadele supradimensionate, cei mici vor avea plăcerea de a-l întâlni pe domnul Urechilă, cel care va intra în jocul lor. Dincolo de caracterul ludic, Labirintul Iepurașului este o activitate care permite dezvoltarea spiritului de orientare și a perspicacității copiilor, în ton cu energia și curiozitatea lor. Labirintul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 16.00 – 20.00, iar sâmbătă și duminică, între orele 12.00 și 20.00.

În plus, în acest an, Iulius Mall Cluj le propune clienților un Paște à la Cluj. Cei care cumpără în valoare de 200 de lei din magazinele lor preferate se pot înscrie în campanie, în baza bonurilor fiscale, la Centrul Info. Primii 100 de participanți din fiecare zi vor fi răsplătiți cu premii instant: o plimbare în balonul cu aer cald pentru două persoane, o invitație la echitație, sărituri pe trambulină, acces în Gaming Room sau un masaj de relaxare la Wonderland Resort din Cluj – Napoca, un voucher la Omnia SPA, vouchere la Gett’s Color Bar, Melkior ori The Body Shop sau băuturi răcoritoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.