IULIUS MALL CLUJ STINGE LUMINILE SAMBATA, PENTRU A MARCA „ORA PAMANTULUI”

Iulius Mall Cluj

Si in acest an, Iulius Mall Cluj se alatura initiativei internationale „Ora Pamantului”, care atrage atentia asupra protejarii mediului, prin stingerea luminilor.

Sambata, 24 martie 2018, in intervalul orar 20.30 - 21.30, se va opri iluminatul din curtea de onoare si de pe fatada cladirilor. Astfel, Iulius Mall va marca „Ora Pamantului”, un eveniment care are ca scop evidentierea importantei de a economisi resursele mediului inconjurator. Actiunea se va desfasura in toate cele cinci mall-uri din reteaua nationala a companiei IULIUS. Si magazinele Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stadivarius si Bershka se vor alatura initiativei si vor inchide iluminatul in vitrinele de prezentare.

In fiecare an, milioane de oameni, institutii si companii, din peste 180 de tari, sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie - Earth Hour. Indemnul este lansat de World Wide Fund for Nature, organizatia care a initiat miscarea in anul 2007, raspandind un mesaj puternic privind impactul negativ pe care viata de zi cu zi il are asupra planetei si asupra resurselor naturale.



