Iulius Mall iti propune sa sarbatoresti un Paste a la Cluj, cu peste 1.600 de premii care invita la distractie si relaxare

In acest an, Iulius Mall Cluj iti propune sa petreci altfel Pastele. Mesele imbelsugate pot fi inlocuite cu distractie si adrenalina, gatitul se poate schimba in sesiuni de relaxare la SPA, iar pregatirile vor fi motive de shopping si rasfat. Totul, in cadrul campaniei Paste à la Cluj, care se desfasoara in perioada 23 martie – 7 aprilie 2018, prin care Iulius Mall iti ofera sansa sa castigi peste 1.600 de premii.

Sarbatorile Pascale se apropie, iar febra pregatirilor va fi in toi. De aceea, Iulius Mall Cluj iti propune un Paste à la Cluj, in meniu fiind incluse experiente antrenante si amuzante, sesiuni de infrumusetare, masaje de relaxare, timp petrecut la SPA si mult shopping. Tot ce trebuie sa faci este sa te bucuri de cumparaturile in magazinele tale preferate din Iulius Mall Cluj, iar daca ai trecut pragul de minimum 200 de lei, te inscrii cu bonurile fiscale la Centrul Info. Primii 100 de participanti din fiecare zi vor fi rasplatiti instant cu premii alocate direct prin aplicatia electronica, care te invita sa petreci un Paste à la Cluj. In total, vor fi acordate peste 1.600 de premii.

Daca nu esti fan al meselor imbelsugate si abia astepti sa evadezi, norocul poate fi de partea ta si sa iti aduca premii in ton cu pofta ta de distractie: o plimbare in balonul cu aer cald pentru doua persoane, o invitatie la echitatie, sarituri pe trambulina sau acces in Gaming Room, toate la Wonderland Resort din Cluj – Napoca. Te sperie gandul ca nu vei avea suficient timp sa faci toate pregatirile? Antidotul este un masaj de relaxare la Wonderland Resort sau un voucher la Omnia SPA. Iar pentru doamnele si domnisoarele care dau testul in bucatarie, gatitul poate fi inlocuit cu sesiuni de rasfat si cumparaturi cu vouchere la Gett’s Color Bar, Melkior si The Body Shop. In plus, vor fi si premii constand in bauturi racoritoare.

Vino la Iulius Mall si te ajutam sa petreci un Paste à la Cluj, cu distractie si relaxare!



