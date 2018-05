Ivanka dezveleste sigla ambasadei SUA la Ierusalim; Trump asigura ca 'SUA vor fi mereu un mare prieten al Israelului'

Fiica preşedintelui american Donald Trump, Ivanka Trump, şi secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au dezvelit luni sigla oficială a noii ambasade a Statelor Unite la Ierusalim în cadrul ceremoniei la care preşedintele Trump a promis, într-un mesaj video, că SUA rămân angajate în procesul avansării către un acord de pace între israelieni şi palestinieni, transmit agenţiile Reuters şi DPA.

