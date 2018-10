Ivanka Trump ambasadoare la ONU? O propunere "dinamita", afirma presedintele Statelor Unite

Numirea fiicei sale Ivanka în postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamită", a afirmat marţi Donald Trump întrebat despre zvonurile care o vedeau în locul lui Nikki Haley, demisionară, relatează AFP. Preşedintele american a adăugat însă imediat că suspiciunile de nepotism ar împiedica probabil o asemenea desemnare. Iar Ivanka Trump a exclus această posibilitate într-un mesaj pe Twitter sub formă de punere la punct. It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 9, 2018 "Ştiu că preşedintele va numi o persoană formidabilă pentru a o înlocui pe ambasadoarea Haley. Această persoană nu voi fi eu", a scris ea. "Avem multe nume", le-a explicat Donald Trump jurnaliştilor pe peluza de la Casa Albă de unde urma să plece cu elicopterul spre o reuniune publică în Iowa, în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, din 6 noiembrie. Foto: (c) Jonathan Ernst / REUTERS El a mai amintit numele lui Dina Powell, fostă responsabilă a Consiliului Naţional de Securitate al preşedinţiei SUA, "o persoană la care mă voi gândi". "Vă voi spune ceva: oamenii care ştiu, ştiu Ivanka ar fi dinamită. Ştiţi însă că aş fi acuzat de nepotism, puteţi crede asta?", s-a întrebat el, vizibil încântat să se joace în faţa jurnaliştilor cu ideea unei numiri a fiicei sale de 36 de ani în acest post cheie al administraţiei. "Cred că Ivanka ar fi excepţională. Ceea ce nu înseamnă că o voi alege pe ea (...) Nu cred că există cineva care să aibă mai multă încredere în lume decât ea", a continuat Donald Trump. Foto: (c) MICHAEL REYNOLDS / EPA Nikki Haley şi-a anunţat marţi dimineaţă demisia, care îşi va face efectul la sfârşitul anului, luând prin surprindere întreaga clasă politică americană. Ea a fost una dintre personalităţile cele mai proeminente ale începutului de mandat al lui Donald Trump.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dădârlat)