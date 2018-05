 Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, a ajuns duminica in Israel pentru inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiica presedintelui SUA Donald Trump, Ivanka, sotul acesteia, Jared Kushner, si o serie de oficiali americani au sosit duminica in Israel pentru ceremonia de inaugurare a Ambasadei Statelor Unite de la Ierusalim, ce urmeaza sa se desfasoare luni, informeaza agentia de stiri Dpa. Oficialii americani au fost intampinati la aeroportul din Tel Aviv de catre David Friedman, ambasadorul american in Israel. Ambasada SUA la Ierusalim urmeaza sa se deschida luni, 14 mai, zi in care israelienii aniverseaza 70 de ani de la fondarea statului Israel. Mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim este considerata drept o victorie majora pentru Israel. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca "aceasta saptamana va fi binec ...