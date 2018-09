J Balvin si Rosalia au cele mai multe nominalizari la premiile Latin Grammy 2018

Cântăreţul reggaeton J Balvin şi interpreta pop spaniolă Rosalia au obţinut cele mai multe nominalizări pentru premiile Latin Grammy, care vor fi acordate - pentru a 19-a oară - în luna noiembrie, în Las Vegas, informează news.ro.

Nominalizările pentru cele 49 de categorii au fost anunţate joi de Latin Recording Academy, iar câştigătorii vor fi celebraţi pe 15 noiembrie, la MGM Garden Arena.

Balvin a obţinut opt nominalizări, inclusiv la categoriile „Album of the Year” şi „Record of the Year”, pentru „Vibras”, respectiv „Mi Gente” şi „X”, colaborarea lui cu Nicky Jam. Rosalia, care este şi actriţă („Dolor y Gloria”, Pedro Almodovar), a primit cinci nominalizări, inclusiv la categoriile „Record of the Year” şi „Song of the Year”, pentru „Malamente”.

Pentru trofeul categoriei „Album of the Year” mai concurează „Prometo” (Pablo Alborán), „Caravanas” (Chico Buarque), „Salvavidas De Hielo” (Jorge Drexler), „Siguiente” (El David Aguilar), „Soy Yo” (Kany García), „Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2” (Natalia Lafourcade), „¡México Por Siempre!” (Luis Miguel), „Encanto Tropical” (Monsieur Periné) şi „Cuando El Río Suena...” (Rozalén).

Cât priveşte „Record of the Year”, aici vor concura şi „No Vaya A Ser"(Pablo Alborán), „É Fake (Homem Barato)" (Anaadi), „Internacionales" (Bomba Estéreo), „Telefonía" (Jorge Drexler), „Para Siempre" (Kany García), „Danza De Gardenias" (Natalia Lafourcade Featuring Los Macorinos) şi „Bailar Contigo" (Monsieur Periné).

Cântecul anului va fi „Antes De Ti" (Manú Jalil & Mon Laferte, compozitor - Mon Laferte), „Bailar Contigo" (Monsieur Periné, compozitor - Monsieur Periné), „Danza De Gardenias" (David Aguilar Dorantes & Natalia Lafourcade, compozitori - Natalia Lafourcade Featuring Los Macorinos), „Embrujo" (El David Aguilar, compozitor - El David Aguilar), „La Puerta Violeta" (Rozalén, compozitor - Rozalén), „Malamente" (Antón Alvarez Alfaro, Pablo Diaz-Reixa & Rosalía, compozitor - Rosalía), „Para Siempre" (Kany García, compozitor - Kany García), „Robarte Un Beso" (Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Carlos Vives & Sebastián Yatra, compozitor - Carlos Vives & Sebastián Yatra), „Telefonía" (Jorge Drexler, compozitor - Jorge Drexler) sau „Tu Vida Mi Vida" (Fito Páez, compozitor - Fito Páez).

Cât priveşte categoria „Best Rock Album”, au fost selectate „Expetativas” (Bunbury, Warner Music Spain), „F-A-C-I-L” (Richard Coleman, Popart Discos/Sony Music), „La Sintesis O'Konor” (Él Mató A Un Policía Motorizado, Laptra Records), „Ahora Lo Sabes Todo” (Los Pixel, independent) şi „Suenan Las Alarmas” (NoTeVaGustar, Sony Music/Popart Discos).

La categoria „Best Rock Song” - piesele trebuie să fie noi şi să aibă versuri în limba spaniolă în proporţie de cel puţin 51% - au fost nominalizate „Ahora Imagino Cosas” (Él Mató A Un Policía Motorizado, compozitor - Santiago Motorizado), „Dias Futuros” (Richard Coleman), „La Actitud Correcta” (Bunbury, compozitor - Enrique Bunbury), „La Llamada” (Leiva) şi „Tu Vida Mi Vida” (Fito Páez).

În 2017, albumul anului a fost desemnat „Salsa Big Band” - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta, Vicente Garcia a fost premiat pentru debut, materialul de studio „El Dorado” semnat de Shakira a fost recompensat cu trofeul categoriei „Best Contemporary Pop Vocal Album”, iar „La Gran Oscilación” al grupului Diamante Eléctrico a fost numit cel mai bun album rock.