Jaf armat la o bijuterie din Zalau. Hotii au fugit cu bijuterii din aur si ceasuri valoroase

O bijuterie din Zalau a fost jefuita de 2 persoane mascate, care au intrat cu putin timp inainte de ora inchiderii si au amenintat vanzatoarea cu o arma. Cei doi au lovit-o puternic pe femeie, care s-a prabusit, lovindu-se in cadere cu capul de un dulap. Au furat ceasuri, aur si s-au facut nevazuti. Bijuterie din Zalau jefuita de 2 tineri mascati Hotii au intrat in bijuterie cu putin timp inainte de ora inchiderii si au folosit o arma pentru a o ameninta pe vanzatoare. I-au spus: "Stim totul despre tine", au lovit-o, apoi femeia a cazut la pamant. Hotii au furat mai multe bijuterii si ceasuri, apoi au fugit. Camerele de supraveghere montate in exterior nu au surprins mare lucru, pentru ca erau indrep ...