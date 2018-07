Jaf ca in filme! Au intrat peste ea in casa si au legat-o de maini si de picioare 

jaf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un jaf ca in filme a avut loc, vineri dimineata, in jurul orei patru, intr-un cartier de vile din Arad. Doi indivizi au dat buzna in casa unei femei de 50 de ani, pe care au legat-o de maini si de picioare si i-au cerut banii si bijuteriile. Potrivit unor surse, hotii ar fi plecat cu o suma mare de bani si cu cateva grame de bijuterii. Dupa plecarea acestora, femeia s-a eliberat si a sunat la 112. Cand au sosit la fata locului, politistii au gasit victima in stare de soc. Cu toate acestea, femeia a reusit sa le dea anchetatorilor detalii despre infitisarea celor doi talhari, intrucat acestia nu au purtat masti sau cagule in timpul jafului. Greu de crezut, dar totusi adevarat. Localitatea din Romania unde nu ...